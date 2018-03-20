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Боевики на Донбассе провели военные занятия с школьниками - разведка

Боевики на Донбассе провели военные занятия с школьниками - разведка

Киев  •  УНН

 • 6252 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские военные на Донбассе провели занятия по минно-взрывной подготовке с школьниками Макеевки и Горловки. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В частности, 17 марта этого года российские инспекторы инженерно-саперных подразделений одной из так называемых частей 1 АК российско-оккупационных войск, с привлечением школьников Макеевки и Горловки, провели так называемые показательные занятия по минно-взрывной подготовке. Для обеспечения массовости мероприятия, к руководителям учебных заведений указанных населенных пунктов заранее было доведено так называемое правительственное распоряжение об ответственности за обеспечение максимального присутствия учащихся на занятиях. Предполагается, что в дальнейшем российские о агандисты будут постепенно увеличивать количество так называемых показательных занятий, тренировок, информационных и других агитационно-идеологических мер по привлечению военных оккупационных войск с целью усиления российского влияния на население временно оккупированного Донбасса", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее разведка сообщала, что командование российских оккупационных войск на оккупированном Донбассе дополнительно увеличивает идеологическую и воспитательную работу в соединениях и частях так называемых "1-й" и "2-го армейских корпусов" российско-оккупационных войск.

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