Бойовики на Донбасі провели військові заняття зі школярами – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські військові на Донбасі провели заняття з мінно-вибухової підготовки зі школярами Макіївки та Горлівки. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Зокрема 17 березня цього року російські інспектори інженерно-саперних підрозділів однієї з так званих частин 1 АК російсько-окупаційних військ, із залученням школярів Макіївки і Горлівки, провели так звані показові заняття з мінно-вибухової підготовки. Для забезпечення масовості заходу, до керівників навчальних закладів зазначених населених пунктів заздалегідь було доведено так зване урядове розпорядження про відповідальність за забезпечення максимальної присутності учнів на заняттях. Передбачається, що в подальшому російські пропагандисти поступово збільшуватимуть кількість проведення так званих показових занять, тренувань, інформаційних та інших агітаційно-ідеологічних заходів із залучення військових окупаційних військ з метою посилення російського впливу на населення тимчасово окупованого Донбасу", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що командування російських окупаційних військ на окупованому Донбасі додатково збільшує ідеологічну і виховну роботу в з'єднаннях і частинах так званих "1-го" і "2-го армійських корпусів" російсько-окупаційних військ.