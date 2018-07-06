Боевики в Донбассе провели учения с применением артсистем - разведка

"В частности, 4-5 июля проведена тренировка дежурных артиллерийских подразделений соединений и частей 1-го и 2-го АК ВС РФ с отработкой вопросов огневого поражения наших войск", - сказал Мотузяник.

По его словам, наряду с этим боевики принимают меры по маскировке и совершенствованию инженерного оборудования передовых позиций противника, устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием противопехотных мин.

Напомним, по данным разведки, вчера в результате боевых действий было уничтожено одного боевика.