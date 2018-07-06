Бойовики на Донбасі провели навчання із застосуванням артсистем - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Впродовж останніх двох діб бойовики провели навчання із застосуванням артилерії, імітуючи обстріли позицій Об'єднаних сил. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Зокрема, 4-5 липня проведено тренування чергових артилерійських підрозділів з’єднань і частин 1-го та 2-го АК ЗС РФ з відпрацюванням питань вогневого ураження наших військ”, — сказав Мотузяник.
За його словами, поряд з цим бойовики вживають заходів з маскування та вдосконалення інженерного обладнання передових позицій противника, встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням протипіхотних мін.
Нагадаємо, за даними розвідки, вчора внаслідок бойових дій було знищено одного бойовика.