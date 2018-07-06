Бойовики на Донбасі провели навчання із застосуванням артсистем - розвідка

“Зокрема, 4-5 липня проведено тренування чергових артилерійських підрозділів з’єднань і частин 1-го та 2-го АК ЗС РФ з відпрацюванням питань вогневого ураження наших військ”, — сказав Мотузяник.

За його словами, поряд з цим бойовики вживають заходів з маскування та вдосконалення інженерного обладнання передових позицій противника, встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням протипіхотних мін.

Нагадаємо, за даними розвідки, вчора внаслідок бойових дій було знищено одного бойовика.