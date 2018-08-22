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Боевики на Донбассе готовят резервистов для диверсий в тылу ОС - разведка

Киев • УНН

 • 8468 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Боевики на Донбассе готовят резерв для проведения разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Операции объединенных сил. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

Боевики на Донбассе готовят резервистов для диверсий в тылу ОС - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование готовит резервы для активизации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Объединенных сил. В частности, во время собрания т.н. резервистов на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российскими военными психологами осуществляется отбор лиц, которые по моральным характеристикам склонны к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения как на украинской территории, так и других стран, в т.ч. в России, с целью провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины", - сообщил Мотузяник.

Напомним, ранее разведка сообщала, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей активизировалась деятельность российских пропагандистов.

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