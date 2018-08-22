Боевики на Донбассе готовят резервистов для диверсий в тылу ОС - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Боевики на Донбассе готовят резерв для проведения разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Операции объединенных сил. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование готовит резервы для активизации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Объединенных сил. В частности, во время собрания т.н. резервистов на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российскими военными психологами осуществляется отбор лиц, которые по моральным характеристикам склонны к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения как на украинской территории, так и других стран, в т.ч. в России, с целью провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины", - сообщил Мотузяник.
Напомним, ранее разведка сообщала, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей активизировалась деятельность российских пропагандистов.