Бойовики на Донбасі готують резервістів для диверсій в тилу ОС – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі готують резерв для проведення розвідувально-диверсійної діяльності в тилу підрозділів Операції об’єднаних сил. Про це з посиланням на дані розвідки на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування готує резерви для активізації розвідувально-диверсійної діяльності в тилу підрозділів Об’єднаних сил. Зокрема, під час зборів т.зв. резервістів на базі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російськими воєнними психологами здійснюється відбір осіб, які за моральними характеристиками схильні до скоєння терористичних акцій і диверсій проти мирного населення як на українській території, так й інших країн, у т.ч. в Росії, з метою провокування антиукраїнських настроїв та дискредитації України”, — повідомив Мотузяник.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей активізувалась діяльність російських пропагандистів.