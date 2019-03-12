Боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В течение суток боевики дважды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", два раза применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", два раза применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Павлополь, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, потерь среди украинских военных нет.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано один вражеский обстрел.