Бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Протягом доби бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", два рази застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби противник двічі обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", два рази застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями: з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, втрат серед наших захисників немає.
"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано один ворожий обстріл.