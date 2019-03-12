З початку доби в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано один ворожий обстріл. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 бойовики один раз порушили режим „тиші“ із застосуванням зброї забороненого калібру. О 10:00 ранку, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру в бік наших позицій в районі Павлополя. Обстріл вівся зі сторони с. Верхньошироківське. Всього ворог випустив сімнадцять мінометних боєприпасів згаданого калібру”, — сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНН, під час виходу українського морського буксиру "Корець" з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль були виявлені надводні кораблі Росії.
Нагадаємо, 11 березня противник один раз порушив режим припинення вогню по позиціях Об’єднаних сил.