С начала суток в зоне ООС зафиксирован один вражеский обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксирован один вражеский обстрел. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 боевики раз нарушили режим "тишины" с применением оружия запрещенного калибра. В 10:00 утра, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра в сторону наших позиций в районе Павлополя. Обстрел велся со стороны с. Верхнешироковское. Всего враг выпустил семнадцать минометных боеприпасов упомянутого калибра", - сказал Мотузяник.
Как сообщал УНН, во время выхода украинского морского буксира "Корец" из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль были обнаружены надводные корабли России.
Напомним, 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня по позициям Объединенных сил.