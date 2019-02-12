Боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"

"С начала этого периода по состоянию на 12.00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В 08:40 противник начал обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Майского", - сказал Гуцуляк.



По его словам, в ответ защитники Украины применили дежурные огневые средства и в течение 20 минут подавили вражескую активность.



"Около 9:00 наши защитники Широкино зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин калибра 120 мм. Минометный обстрел противник вел по направлению оккупированного села Саханка", - рассказал Гуцуляк.



Таким образом, боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины, применяя при этом запрещенные минского соглашениями оружие.



"Потерь в составе подразделений Объединенных сил от начала текущих суток в результате боевых действий, по имеющейся информации, нет", - отметил Гуцуляк.



Напомним, 11 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.