Боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12.00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В 08:40 противник начал обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Майского", - сказал Гуцуляк.
По его словам, в ответ защитники Украины применили дежурные огневые средства и в течение 20 минут подавили вражескую активность.
"Около 9:00 наши защитники Широкино зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин калибра 120 мм. Минометный обстрел противник вел по направлению оккупированного села Саханка", - рассказал Гуцуляк.
Таким образом, боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины, применяя при этом запрещенные минского соглашениями оружие.
"Потерь в составе подразделений Объединенных сил от начала текущих суток в результате боевых действий, по имеющейся информации, нет", - отметил Гуцуляк.
Напомним, 11 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.