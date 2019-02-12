Бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"

"Від початку цієї доби станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано два прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. О 08:40 ворог розпочав обстріл з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях Травневого", - сказав Гуцуляк.



За його словами, у відповідь захисники України застосували чергові вогневі засоби й протягом 20 хвилин придушили ворожу активність.



"Близько 09:00 наші оборонці Широкиного зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 120 мм. Мінометний обстріл противник вів з напрямку окупованого села Саханка", - розповів Гуцуляк.



Таким чином, бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи при цьому заборонені Мінськими угодами зброю.



"Втрат у складі підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби внаслідок бойових дій, за наявною інформацією, немає", - зазначив Гуцуляк.



Нагадаємо, 11 лютого бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. 8 разів противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.