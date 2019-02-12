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Бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"

Бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Від початку цієї доби станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано два прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. О 08:40 ворог розпочав обстріл з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях Травневого", - сказав Гуцуляк.

За його словами, у відповідь захисники України застосували чергові вогневі засоби й протягом 20 хвилин придушили ворожу активність.

"Близько 09:00 наші оборонці Широкиного зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 120 мм. Мінометний обстріл противник вів з напрямку окупованого села Саханка", - розповів Гуцуляк.

Таким чином, бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи при цьому заборонені Мінськими угодами зброю.

"Втрат у складі підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби внаслідок бойових дій, за наявною інформацією, немає", - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, 11 лютого бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. 8 разів противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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