ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “з мінометів калібру 120 мм та, двічі, з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Гнутове; з мінометів калібру 120 мм і, двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі села Піски; з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і, вдруге, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі села Павлопіль. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: двічі — з мінометів калібру 82 мм — в районі селища Новотошківське; з мінометів 82-го калібру — поблизу села Кримське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Хутір Вільний”.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“За даними розвідки, 11 лютого одного окупанта знищено та одного поранено. Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.