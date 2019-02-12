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ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. 11 лютого бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. 8 разів противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “з мінометів калібру 120 мм та, двічі, з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Гнутове; з мінометів калібру 120 мм і, двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі села Піски; з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і, вдруге, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі села Павлопіль. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: двічі — з мінометів калібру 82 мм — в районі селища Новотошківське; з мінометів 82-го калібру — поблизу села Кримське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Хутір Вільний”.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“За даними розвідки, 11 лютого одного окупанта знищено та одного поранено. Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.

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