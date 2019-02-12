ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. 11 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “из минометов калибра 120 мм и, дважды, из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Гнутово; из минометов калибра 120 мм и, дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе села Пески; из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и, во второй раз, со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе села Павлополь. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции: дважды — из минометов калибра 82 мм — в районе поселка Новотошковское; из минометов 82-го калибра — вблизи села Крымское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Хутор Вольный”.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
“По данным разведки, 11 февраля один оккупант уничтожен и один ранен. С начала текущих суток враг огонь не открывал”, — добавили в пресс-центре ООС.