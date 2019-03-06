Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В течение суток боевики пять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с артиллерийских систем и минометов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток противник пять раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил с артиллерийских систем и минометов. В общем вооружения, запрещенное минскими договоренностями, оккупанты применили семь раз, потратив 100 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм", - говорится в сообщении.
Потерь среди военных нет, сообщили в пресс-центре.
"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.