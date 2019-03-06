Бойовики на Донбасі 5 разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Протягом доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із артилерійських систем та мінометів, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби противник п'ять разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із артилерійських систем та мінометів. Загалом озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосували сім разів, витративши 100 снарядів і мін калібрів 122 та 120 мм", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед військових немає, повідомили у прес-центрі.
"Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 березня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.