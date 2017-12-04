Боевики минируют Донбасс боеприпасами российского производства - СЦКК

“В районе проведения АТО замечены кассетные боеприпасы российского производства (КПОМ-2) с противопехотными осколочными минами (ПОМ-2). Нанесенные на них маркировки четко указывает, что они были изготовлены в 1993 году на российском военном заводе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутые боеприпасы никогда не производились на территории нашей страны и не поставлялись в Вооруженные силы Украины. Данный тип мин не поддается разминированию, отметили в СЦКК.

“Следует заметить, что на востоке Украины до начала российской интервенции не было ни одного арсенала с минными или другими инженерными средствами ВС Украины. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все мины, установленные оккупационно-террористическими войсками на востоке Украины поступали исключительно с территории Российской Федерации”, — добавили в штабе АТО.

Как сообщал УНН, за время конфликта в Донбассе погибли более 2тысяч 500 гражданских лиц, а еще 9 тысяч получили ранения.