Бойовики мінують Донбас боєприпасами російського виробництва - СЦКК

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Незаконні збройні формування окремих районів Донецької та Луганської областей втановлюють мінні загородження на території проведеня антитерористичної операції. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.

“Так, у районі проведення АТО помічені касетні боєприпаси російського виробництва (КПОМ-2) з протипіхотними осколковими мінами (ПОМ-2). Нанесене на них маркування чітко вказує, що вони були виготовлені у 1993 році на російському військовому заводі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згадані боєприпаси ніколи не вироблялись на території нашої країни та не поставлялись до Збройних сил України. Даний тип мін не піддається розмінуванню, зауважили в СЦКК.

“Слід зауважити, що на сході України до початку російської інтервенції не було жодного арсеналу з мінними або іншими інженерними засобами ЗС України. Тому можна із впевненістю сказати, що всі міни, які встановлені окупаційно-терористичними військами на сході України надходили виключно з території Російської Федерації”, — додали у штабі АТО.

Як повідомляв УНН, за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2 тисячі 500 цивільних осіб, а ще 9 тисяч отримали поранення.

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