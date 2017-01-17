Боевики прошедшие сутки активно обстреливали Павлополь, Гнутово и Широкино - Минобороны

"На мариупольском направлении боевые действия по-прежнему велись в Марьинском районе и приморских рубежах. Враг продолжает стрелять как днем, так и ночью, правда почти не применял вчера тяжелого оружия. Только в Павлополе по нашим позициям было выпущено несколько мин. Свою основную активность вчера противник сосредоточил на Павлополе, Гнутово и Широкино. Именно на эти населенные пункты приходится 80% всех вражеских обстрелов на мариупольском направлении ", - рассказал он

Всего 31 вражеский обстрел произошел вчера на мариупольском направлении.

Как сообщал УНН, по данным представителя Минобороны по АТО А.Мотузяника, 16 января в Луганской области боевики ни разу не использовали тяжелое оружие, однако применили гранатометы и стрелковое оружие в Станице Луганской и Новозвановке.