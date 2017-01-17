Бойовики минулої доби найактивніше обстрілювали Павлопіль, Гнутове та Широкине — Міноборони

“На маріупольському напрямку бойові дії як і раніше велися у Мар’їнському районі та приморських рубежах. Ворог продовжує стріляти як вдень, так і вночі, щоправда майже не застосовував вчора важкої зброї. Лише у Павлополі по наших позиціях було випущено кілька мін. Свою основну активність вчора противник зосередив на Павлополі, Гнутовому і Широкиному. Саме на ці населені пункти припадає 80% усіх ворожих обстрілів на маріупольському напрямку”, — розповів він

Всього 31 ворожий обстріл стався вчора на маріупольському напрямку.

Як повідомляв УНН, за даними речника Міноборони з питань АТО О.Мотузяника, 16 січня на Луганщині бойовики жодного разу не використали важку зброю, проте застосували гранатомети та стрілецьку зброю в Станиці Луганській та Новозванівці.