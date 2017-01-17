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Бойовики минулої доби найактивніше обстрілювали Павлопіль, Гнутове та Широкине — Міноборони

Бойовики минулої доби найактивніше обстрілювали Павлопіль, Гнутове та Широкине — Міноборони

Київ • УНН

 • 5494 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Учора на маріупольському напрямку майже 80% усіх обстрілів бойовиків було зафіксовано в Павлополі, Гнутовому та Широкиному. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На маріупольському напрямку бойові дії як і раніше велися у Мар’їнському районі та приморських рубежах. Ворог продовжує стріляти як вдень, так і вночі, щоправда майже не застосовував вчора важкої зброї. Лише у Павлополі по наших позиціях було випущено кілька мін. Свою основну активність вчора противник зосередив на Павлополі, Гнутовому і Широкиному. Саме на ці населені пункти припадає 80% усіх ворожих обстрілів на маріупольському напрямку”, — розповів він

Всього 31 ворожий обстріл стався вчора на маріупольському напрямку.

Як повідомляв УНН, за даними речника Міноборони з питань АТО О.Мотузяника, 16 січня на Луганщині бойовики жодного разу не використали важку зброю, проте застосували гранатомети та стрілецьку зброю в Станиці Луганській та Новозванівці.

Українські Національні Новини

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