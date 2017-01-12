Вчера боевики провели мощные обстрелы в авдеевский промзоне

"Боевые действия так же велись по всему фронту. Мощные вражеские обстрелы вновь были в Авдеевке. Первый - продолжительностью 2 часа произошел еще до обеда - враг применял гранатометы и стрелковое оружие. Во второй раз бандформирования нарушили режим тишины в промзоне уже после обеда и в течение 7 часов открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также один раз применили артиллерию", - сказал он.

Кроме этого, за минувшие сутки боевики вдоль всего периметра Горловки нарушили режим тишины 13 раз. При этом, кроме легкого вооружения, оккупанты применяли минометы.

В районе донецкого аэропорта утром противник использовал стрелковое оружие. В Опытном наших военных обстреливал вражеский снайпер.

На Светлодарской дуге интенсивность боевых действий уменьшилась до одного случая нарушения режима тишины вблизи Луганского из стрелкового оружия. Это произошло уже после захода солнца.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, пятеро получили ранения.