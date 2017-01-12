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Бойовики минулої доби двічі провели потужні обстріли в авдіївській промзоні

Бойовики минулої доби двічі провели потужні обстріли в авдіївській промзоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Минулої доби найпотужніші обстріли тривалістю дві та сім годин на донецькому напрямку відбулися в авдіївській промзоні. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Бойові дії так само велися по всьому фронту. Найпотужніші ворожі обстріли знову відбулися в Авдіївці. Перший — тривалістю дві години стався ще до обіду — тоді ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. Вдруге бандформування порушили режим тиші у промзоні вже після обіду і протягом семи годин відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також одноразово застосували артилерію”, — сказав він.

Крім цього, минулої доби бойовики вздовж усього периметру Горлівки порушили режим тиші 13 разів. При цьому, окрім легкого озброєння, окупанти застосовували міномети.

У районі донецького аеропорту зранку противник використав стрілецьку зброю. В Опитному наших військових обстрілював ворожий снайпер.

На Світлодарській дузі інтенсивність бойових дій зменшилася до одного випадку порушення режиму тиші поблизу Луганського зі стрілецької зброї. Це відбулося вже після заходу сонця.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, зокрема 5 — з важкого озброєння.

Нагадаємо, минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий, п’ятеро зазнали поранень.

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