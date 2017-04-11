Боевики "ЛНР" подают рапорты на увольнение – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В так называемой “седьмой отдельной мотострелковой бригаде второго армейского корпуса "ЛНР", которая дислоцируется в городе Брянка Луганской области, растет недовольство поведением командиров, в связи с чем боевики отказываются воевать. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В течение марта — апреля с. г. двадцать восемь военнослужащих из состава разведывательной роты бригады подали рапорты на увольнение. Недовольные военнослужащие обвиняют командира бригады и офицеров штаба в систематическом злоупотреблении спиртными напитками, отдаче в нетрезвом состоянии нецелесообразных и противоречивых приказов и распоряжений, что приводит к чрезмерной физической и моральной нагрузке и небоевым потерям среди личного состава. Для проверки состояния дел в бригаду прибыла комиссия корпуса”, – говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Запорожье правоохранители задержали боевика “ЛНР”, который в начале апреля приехал в город на лечение.