Бойовики "ЛНР" подають рапорти на звільнення – розвідка

“Протягом березня — квітня ц.р. двадцять вісім військовослужбовців зі складу розвідувальної роти бригади подали рапорти на звільнення. Невдоволені військовослужбовці звинувачують командира бригади і офіцерів штабу у систематичному зловживанні спиртними напоями, віддачі у нетверезому стані недоцільних та суперечливих наказів і розпоряджень, що призводить до надмірного фізичного та морального навантаження і небойових втрат серед особового складу. Для перевірки стану справ до бригади прибула комісія корпусу”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі правоохоронці затримали бойовика “ЛНР”, який на початку квітня приїхав у місто на лікування.