Бойовики "ЛНР" подають рапорти на звільнення – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У так званій “сьомій окремій мотострілецькій бригаді другого армійського корпусу “ЛНР”, дислокованій у місті Брянка Луганської області, зростає невдоволення поведінкою командирів, у зв’язку з чим бойовики відмовляються воювати. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Протягом березня — квітня ц.р. двадцять вісім військовослужбовців зі складу розвідувальної роти бригади подали рапорти на звільнення. Невдоволені військовослужбовці звинувачують командира бригади і офіцерів штабу у систематичному зловживанні спиртними напоями, віддачі у нетверезому стані недоцільних та суперечливих наказів і розпоряджень, що призводить до надмірного фізичного та морального навантаження і небойових втрат серед особового складу. Для перевірки стану справ до бригади прибула комісія корпусу”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі правоохоронці затримали бойовика “ЛНР”, який на початку квітня приїхав у місто на лікування.