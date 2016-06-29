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15 марта, 19:03 • 115682 просмотра

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15 марта, 13:44 • 168038 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138845 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 113341 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики "ЛНР" массово дезертируют из-за слухов о "наступлении сил АТО"

Боевики "ЛНР" массово дезертируют из-за слухов о "наступлении сил АТО"

Киев • УНН

 • 6504 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В рядах боевиков "ЛНР" отмечается резкий рост дезертиров из-за слухов о "широкомасштабном наступлении украинских войск". Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"В "ЛНР" продолжается истерия по поводу якобы запланированного "широкомасштабного наступления украинских войск". В среде боевиков и местных СМИ распространяются фантастические "данные военной разведки" о массовом перекидывании боевой техники и вооружения сил АТО в Лисичанск и Северодонецк, до утверждений о переброске штурмовой авиации и РСЗО, а также "бригад наемников НАТО". Однако вместо запланированной "консолидации и мобилизации" пропаганда "ЛНР" добивается обратного эффекта: в рядах частей и подразделений "второго армейского корпуса "ЛНР" отмечается резкий рост дезертиров, особенно сложная ситуация в этом плане сложилась во "2-й отдельной мотострелковой бригаде народной милиции ЛНР", где на данный момент дезертировали более 20 боевиков", - сообщил Д.Тымчук.

Как сообщал УНН, по данным "Информационного сопротивления", в "ДНР" распространились слухи о готовящемся наступлении боевиков из района Широкино.

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