Боевики "ЛНР" массово дезертируют из-за слухов о "наступлении сил АТО"

"В "ЛНР" продолжается истерия по поводу якобы запланированного "широкомасштабного наступления украинских войск". В среде боевиков и местных СМИ распространяются фантастические "данные военной разведки" о массовом перекидывании боевой техники и вооружения сил АТО в Лисичанск и Северодонецк, до утверждений о переброске штурмовой авиации и РСЗО, а также "бригад наемников НАТО". Однако вместо запланированной "консолидации и мобилизации" пропаганда "ЛНР" добивается обратного эффекта: в рядах частей и подразделений "второго армейского корпуса "ЛНР" отмечается резкий рост дезертиров, особенно сложная ситуация в этом плане сложилась во "2-й отдельной мотострелковой бригаде народной милиции ЛНР", где на данный момент дезертировали более 20 боевиков", - сообщил Д.Тымчук.

Как сообщал УНН, по данным "Информационного сопротивления", в "ДНР" распространились слухи о готовящемся наступлении боевиков из района Широкино.