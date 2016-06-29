Бойовики “ЛНР” масово дезертують через чутки про “наступ сил АТО”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У лавах бойовиків “ЛНР” відзначається різке зростання дезертирів через чутки про “широкомасштабний наступ українських військ”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У “ЛНР” триває істерія з приводу нібито запланованого “широкомасштабного наступу українських військ”. У середовищі бойовиків і місцевих ЗМІ поширюються фантастичні “дані військової розвідки” про масове перекидання бойової техніки і озброєння сил АТО в Лисичанськ і Сєвєродонецьк, аж до тверджень про перекидання штурмової авіації і РСЗВ, а також “бригад найманців НАТО”. Однак замість запланованої “консолідації та мобілізації” пропаганда “ЛНР” домагається зворотного ефекту: в лавах частин і підрозділів “другого армійського корпусу „ЛНР“ відзначається різке зростання дезертирів, особливо складна ситуація в цьому плані склалася у „2-й окремій мотострілковій бригаді народної міліції ЛНР“, де на цей момент дезертирували більше 20 бойовиків”, — повідомив Д.Тимчук.
Як повідомляв УНН, за даними “Інформаційного спротиву”, у “ДНР” поширились чутки про запланований наступ бойовиків з району Широкиного.