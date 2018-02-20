Боевики-исламисты убили по меньшей мере 27 бойцов проправительственных сил на территории Ирака

Согласно сообщению, нападение произошло в районе города Хавия, за примерно 300 километров к северу от Багдада, когда военизированные группы проводили ночные рейды.

Также в заявлении говорится, что нападавшие были одеты, как военные, якобы дежурили на контрольно-пропускном пункте. Сообщается, что боевые действия продолжались не менее двух часов, некоторые из боевиков были убиты, другие покинули район противостояния.

Группировка “Исламское государство” подтвердила ответственность за нападение.

Как сообщал УНН, на заседании всемирной коалиции по борьбе с “Исламским государством” 14 февраля в Кувейте государствами-участниками было принято обязательство выделить на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций.