Бойовики-ісламісти вбили щонайменше 27 бійців проурядових сил на території Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Бойовики угруповання “Ісламська держава” заманили у пастку й знищили іракську воєнізовану групу із щонайменше 27 осіб. Про це повідомляє “Крим.Реалії” з посиланням на заяву підтримуваних Іраном шиїтських бійців, інформує УНН.
Згідно з повідомленням, напад стався в районі міста Хавія, за приблизно 300 кілометрів на північ від Багдада, коли воєнізовані групи проводили нічні рейди.
Також у заяві йдеться, що нападники були вдягнуті, як військові, що буцімто чергували на контрольно-пропускному пункті. Повідомляється, що бойові дії тривали щонайменше дві години, деякі з бойовиків були вбиті, інші покинули район протистояння.
Угруповання “Ісламська держава” підтвердило відповідальність за напад.
Як повідомляв УНН, на засіданні всесвітньої коаліції по боротьбі з “Ісламською державою” 14 лютого в Кувейті державами-учасницями було прийнято зобов’язання виділити на відновлення Іраку близько 30 млрд доларів у вигляді кредитів та інвестицій.