Боевики готовятся "зачистить" два района Донецкой области от проукраинских активистов - разведка

"Российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории востока Украины. В частности, на фоне пропаганды местными СМИ необходимости "предупредительных антитеррористических мероприятий" осуществляется подготовка подразделений российских оккупационных войск к проведению совместно с т.н. "Министерствами государственной безопасности и внутренних дел ДНР" силовых действий и т.н. "зачисток" в Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области. Предполагается, что в ходе проведения мероприятий местному населению будет ограничен въезд-выезд, будут осуществляться обыски в местах проживания и опросы с целью выявления проукраински настроенных граждан", - сказал Праута.

По его словам, кроме того, в соединениях и частях т.н. 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск в ходе боевой подготовки, под видом "отражения нападения диверсионно-разведывательных групп", отрабатываются варианты применения оружия против местного населения в случае угрозы захвата пунктов постоянной дислокации российско-оккупационных войск и объектов местной инфраструктуры.

Как сообщал УНН, боевики прошедшие сутки 52 раза обстреляли украинские позиции.