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Боевики готовятся "зачистить" два района Донецкой области от проукраинских активистов - разведка

Боевики готовятся "зачистить" два района Донецкой области от проукраинских активистов - разведка

Киев  •  УНН

 • 17948 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Боевики готовятся провести "зачистку" от проукраински настроенных граждан на территории оккупированных Тельмановского и Старобешевского районов Донецкой области. Об этом сегодня на брифинге со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"Российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории востока Украины. В частности, на фоне пропаганды местными СМИ необходимости "предупредительных антитеррористических мероприятий" осуществляется подготовка подразделений российских оккупационных войск к проведению совместно с т.н. "Министерствами государственной безопасности и внутренних дел ДНР" силовых действий и т.н. "зачисток" в Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области. Предполагается, что в ходе проведения мероприятий местному населению будет ограничен въезд-выезд, будут осуществляться обыски в местах проживания и опросы с целью выявления проукраински настроенных граждан", - сказал Праута.

По его словам, кроме того, в соединениях и частях т.н. 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск в ходе боевой подготовки, под видом "отражения нападения диверсионно-разведывательных групп", отрабатываются варианты применения оружия против местного населения в случае угрозы захвата пунктов постоянной дислокации российско-оккупационных войск и объектов местной инфраструктуры.

Как сообщал УНН, боевики прошедшие сутки 52 раза обстреляли украинские позиции.

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