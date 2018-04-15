Бойовики готуються “зачистити” два райони Донеччини від проукраїнських активістів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Бойовики готуються провести “зачистку” від проукраїнськи налаштованих громадян на території окупованих Тельманівського та Старобешівського районів Донецької області. Про це сьогодні на брифінгу у Києві із посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Російське окупаційне командування посилює адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованій території сходу України. Зокрема, на фоні пропаганди місцевими ЗМІ необхідності „попереджувальних антитерористичних заходів“ здійснюється підготовка підрозділів російських окупаційних військ до проведення спільно з т.зв. „міністерствами державної безпеки та внутрішніх справ ДНР“ силових дій та т.зв. „зачисток“ у Тельманівському та Старобешівському районах Донецької області. Передбачається, що у ході проведення заходів місцевому населенню буде обмежено в’їзд-виїзд, здійснюватимуться обшуки у місцях проживання, та опитування з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян”, — сказав Праута.
За його словами, крім того, у з’єднаннях і частинах т.зв. 1-го та 2-го АК російсько-окупаційних військ у ході бойової підготовки, під виглядом “відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп”, відпрацьовуються варіанти застосування зброї проти місцевого населення у разі загрози захоплення пунктів постійної дислокації російсько-окупаційних військ та об’єктів місцевої інфраструктури.
Як повідомляв УНН, бойовики минулої доби 52 рази обстріляли українські позиції.