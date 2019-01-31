Боевики дважды открывали огонь в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Представители незаконных вооруженных формирований дважды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на строительство пресс-центра штаба ООС.
"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник два раза обстрелял позиции наших войск. В одном из обстрелов противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сводке.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и из гранатометов.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции наших защитников в районе населенного пункта Пески.
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения, которые обороняются, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - добавили в штабе ООС.
Напомним, боевики вели обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции на Донбассе.
Как сообщал УНН, в течение 30 января боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.