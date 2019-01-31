Бойовики вели обстріл в районі Донецької фільтрувальної станції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Незаконні збройні формування вели обстріл в районі Донецької фільтрувальної станції на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, 30 січня під час обстеження маршруту слідування зміни робітників Донецької фільтрувальної станції співробітники піротехнічного відділення ГУ ДСНС у Донецькій області зафіксували на узбіччі дороги, на відстані близько 700 м на південний захід від станції, дві вирви в сніговому покрові розміром приблизно 50х70 см. Про цей факт повідомили українську сторону СЦКК.
"Прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала вирви на відстані двох метрів біля проїжджої частини автошляху Н-20, по якому щоденно здійснюється перевезення робітників ДФС. Під час здійснення фотофіксації встановлено, що обстріл із АГС-17 вівся окупантами з напрямку так званої Ясинуватської розв'язки, прилеглої до Донецької фільтрувальної станції, яка на даний час перебуває під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Осіб, постраждалих через обстріл та боєприпаси, що не вибухнули, не було виявлено.
У СЦКК наголосили, що Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою майже 600 тисяч людей.
Як повідомляв УНН, з початку 2018 року Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена через обстріли 4 рази.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу в районі села Крута Балка Донецької області було поранено співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу". Троє поранених співробітників проходять лікування: двоє - у лікарні, ще один - амбулаторно.