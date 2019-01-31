Боевики вели обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Незаконные вооруженные формирования вели обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, 30 января во время обследования маршрута следования смены рабочих Донецкой фильтровальной станции сотрудники пиротехнического отделения ГУ ГСЧС в Донецкой области зафиксировали на обочине дороги, на расстоянии около 700 м к юго-западу от станции, две воронки в снежном покрове размером примерно 50х70 см. Об этом факте сообщили украинскую сторону СЦКК.
"Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала воронки на расстоянии двух метров возле проезжей части автодороги Н-20, по которому ежедневно осуществляется перевозка рабочих ДФС. При осуществлении фотофиксации установлено, что обстрел с АГС-17 велся оккупантами по направлению так называемой Ясиноватского развязки, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, которая в настоящее время находится под временным контролем российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Лиц, пострадавших в результате обстрела и боеприпасов, не взорвались, не было обнаружено.
В СЦКК отметили, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой почти 600 тысяч человек.
Как сообщал УНН, с начала 2018 года Донецкая фильтровальная станция была обесточена из-за обстрелов 4 раза.
Напомним, в результате обстрела в районе села Крутая Балка Донецкой области были ранены сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса". Трое раненых сотрудников проходят лечение: двое - в больнице, еще один - амбулаторно.