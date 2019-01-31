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Бойовики двічі відкривали вогонь в зоні ООС

Бойовики двічі відкривали вогонь в зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Представники незаконних збройних формувань двічі обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на зведення прес-центру штабу ООС.

"Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник два рази обстріляв позиції наших військ. В одному з обстрілів противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у зведенні.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Кряківка з мінометів калібру 82 мм та з гранатометів.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці з БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції наших захисників в районі населеного пункту Піски.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, бойовики вели обстріл в районі Донецької фільтрувальної станції на Донбасі.

Як повідомляв УНН, упродовж 30 січня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

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