Боевики "днр" "приговорили" украинского бойца "Азова" к пожизненному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Главная военная прокуратура россии сообщает, что подконтрольный россии "верховный суд" "днр" "приговорил" названного бойцом "Азова" Алексея Киркалова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, передает УНН.
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"Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры объединенной группировки войск (сил) и приговорил Киркалова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Ему приписали якобы убийство якобы российского бойца в Мариуполе.
Дополнение
Украине удалось вернуть из российского плена 42 защитников и 3 защитниц "Азовстали".