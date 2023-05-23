Бойовики "днр" "засудили" українського бійця "Азова" до довічного ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Головна військова прокуратура росії повідомляє, що підконтрольний росії "верховний суд" "днр" "засудив" названого бійцем "Азова" Олексія Киркалова до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму, передає УНН.
Цитата
"Суд погодився з позицією державного обвинувача – представника військової прокуратури об'єднаного угруповання військ (сил) та засудив Киркалова до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму", - ідеться у повідомленні.
Йому приписали нібито вбивство нібито російського бійця в Маріуполі.
Доповнення
Україні вдалося повернути з російського полону 42 захисників та 3 захисниць "Азовсталі".