Боевики "днр" объявили обвинение пяти иностранным военным: трем из них грозит смертная казнь

Детали

По данным росСМИ, шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребеге и британцу Джону Хардингу грозит смертная казнь — их боевики обвиняют в "насильственном захвате власти и участии в вооруженном конфликте".

Кроме того, боевики предъявили обвинения еще двум британцам: Эндрю Хиллу — также "в участии в вооруженном конфликте", Дилану Хили — в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

Ранее

9 июня так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "днр" вынес псевдоприговор иностранным военным, попавшим к террористам в плен.

Уроженцы Великобритании, действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины Эйден Эйслин, Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим были "приговорены" террористами к смертной казни.