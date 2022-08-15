Боевики "днр" объявили обвинение пяти иностранным военным: трем из них грозит смертная казнь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "днр" объявил обвинения пяти иностранным военным, которые воевали на стороне Украины и попали в плен, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным росСМИ, шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребеге и британцу Джону Хардингу грозит смертная казнь — их боевики обвиняют в "насильственном захвате власти и участии в вооруженном конфликте".
Кроме того, боевики предъявили обвинения еще двум британцам: Эндрю Хиллу — также "в участии в вооруженном конфликте", Дилану Хили — в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
Ранее
9 июня так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "днр" вынес псевдоприговор иностранным военным, попавшим к террористам в плен.
Уроженцы Великобритании, действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины Эйден Эйслин, Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим были "приговорены" террористами к смертной казни.