Бойовики "днр" оголосили звинувачення п'ятьом іноземним військовим: трьом з них загрожує смертна кара
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Так званий "верховний суд" самопроголошеної "днр" оголосив звинувачення п'ятьом іноземним військовим, які воювали на боці України та потрапили в полон, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними росЗМІ, Шведу Матіасу Густавссону, хорвату Векославу Пребеге та британцю Джону Хардінгу загрожує смертна кара — їх бойовики звинувачують у "насильницькому захопленні влади та участі у збройному конфлікті".
Крім того, бойовики висунули звинувачення ще двом британцям: Ендрю Хіллу — також "в участі у збройному конфлікті", Ділану Хілі — у "пособництві у вербуванні найманців для використання у збройному конфлікті".
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9 червня так званий «верховний суд» самопроголошеної "днр" виніс псевдовирок іноземним військовим, які потрапили до терористів у полон.
Уродженці Великої Британії, діючі військовослужбовці Збройних сил України Ейден Ейслін, Шон Піннер, а також громадянин Марокко Саадун Брагім були "засуджені" терористами до смертної кари.