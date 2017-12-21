Боевики "ДНР" обстреляли Майское во время проведения там ремонтных работ - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Боевики террористической группировки "Донецкая народная республика" обстреляли территорию населенного пункта Майское в то время, когда там проводились ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.
"20 декабря 2017 боевики ОРДО в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Майское, где в то время проводились ремонтно-восстановительные работы на линии электропередач. Обстрел был осуществлен с позиций НЗФ ОРДО, расположенных в населенном пункте Доломитне. Всего по району проведения работ боевиками было выпущено 18 мин калибра 82 мм", - говорится в сообщении.
Отмечено, что из-за обстрела, на данный момент, нет возможности восстановить централизованное энергоснабжение в населенном пункте.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 украинский военный, еще 4 ранены.