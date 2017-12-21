Бойовики "ДНР" обстріляли Травневе під час проведення там ремонтних робіт – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Бойовики терористичного угрупування "Донецька національна республіка" обстріляли територію населеного пункту Травневе в той час, коли там проводились ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, передає УНН.
"20 грудня 2017 року бойовики ОРДО у черговий раз здійснили обстріл населеного пункту Травневе, де на той час проводились ремонтно-відновлювальні роботи на лінії електропередач. Обстріл було здійснено з позицій НЗФ ОРДО, розташованих у населеному пункті Доломитне. Усього по району проведення робіт бойовиками було випущено 18 мін калібру 82 мм", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що через обстріл, на даний момент, немає змоги відновити централізоване енергопостачання в населеному пункті.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 український військовий, ще 4 поранені.