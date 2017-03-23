Боевики частично взорвали мост в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Луганской области в Попаснянском районе вражеская диверсионно-разведывательная группа частично подорвала мост. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.
Вчера, 22 марта около 21:30 в г. Золотое Попаснянского района вражеской диверсионно-разведывательной группой был частично взорван мост, соединяющий части города (Золотое-4 и Золотое-5, между шахтой "Родина" и хутором Свободный).
В связи с тем, что мост находится в аварийном состоянии, автомобильное сообщение ограничено.
Сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия. Указанное преступление квалифицируется как теракт.
Как сообщал УНН, правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областей.