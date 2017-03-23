Боевики частично взорвали мост в Луганской области

Вчера, 22 марта около 21:30 в г. Золотое Попаснянского района вражеской диверсионно-разведывательной группой был частично взорван мост, соединяющий части города (Золотое-4 и Золотое-5, между шахтой "Родина" и хутором Свободный).

В связи с тем, что мост находится в аварийном состоянии, автомобильное сообщение ограничено.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия. Указанное преступление квалифицируется как теракт.

Как сообщал УНН, правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областей.