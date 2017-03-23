Бойовики частково підірвали міст на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Луганщині у Попаснянському районі ворожа диверсійно-розвідувальна група частково підірвала міст. Про це УНН повідомили у прес-службі луганської ОДА.
Вчора, 22 березня близько 21:30 у м. Золоте Попаснянського району ворожою диверсійно-розвідувальною групою був частково підірваний міст, що з’єднує частини міста (Золоте-4 та Золоте-5, між шахтою “Родіна” та хутором Вільний).
У зв’язку з тим, що міст знаходиться в аварійному стані, автомобільне сполучення обмежене.
Співробітниками правоохоронних органів проводяться слідчі дії. Зазначений злочин кваліфікується як теракт.
Як повідомляв УНН, правоохоронці взяли під контроль всі автошляхи Донеччини та Луганщини.