Боевики "Боко Харам" отпустили около 80 похищенных школьниц

Девочек освободили, как сообщается, после переговоров боевиков “Боко Харам” с правительством.

Всего боевиками три года назад было захвачено 276 девочек. До того как стало известно об увольнении последней группы, считали пропавшими 195. Точно количество освободженных пока не называется, но их не менее 80.

Девушки сейчас находятся в городе Банки в штате Борно, на востоке страны, в ожидании самолета. Их должны отвезти в безопасное место и расспросить о том, что с ними произошло, после чего они смогут вернуться в свои семьи.