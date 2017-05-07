Бойовики "Боко Харам" відпустили близько 80 викрадених школярок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Ісламістське воєнізоване угрупування “Боко Харам” відпустило десятки дівчаток шкільного віку, захоплених на північному сході Нігерії три роки тому. Про це повідомила нігерійська влада, передає УНН з посиланням на ВВC.
Дівчаток звільнили, як повідомляється, після переговорів бойовиків “Боко Харам” з урядом.
Всього бойовиками три роки тому було захоплено 276 дівчаток. До того як стало відомо про звільнення останньої групи, вважали зниклими 195. Точно кількість звільнених поки не називається, але їх не менше 80.
Дівчата зараз перебувають у місті Банки в штаті Борно, на сході країни, в очікуванні літака. Їх повинні відвезти в безпечне місце і розпитати про те, що з ними сталося, після чого вони зможуть повернутися у свої сім’ї.