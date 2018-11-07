Боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала суток российско-террористические группировки на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских войск, в результате чего один боец получил ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, враг 1 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями ... В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре, противник, в основном, вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя оккупанты применили минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитную установку ЗУ-23-2.
Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.
"Подразделения обороняющихся при выполнении задач, применяют имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако готовы и к более активным мерам", - отметили в штабе ООС.
Как сообщал УНН, российско-террористические группировки подтянули в оккупированный Донецк несколько десятков танков, БМП и самоходную артиллерию.