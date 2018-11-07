Окупанти перед "виборами" підтягнули до Донецька гаубиці і танки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російсько-терористичні угруповання підтягнули до окупованого Донецька кілька десятків танків, БМП і самохідну артилерію. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операція об'єднаних сил, передає УНН.
"3 листопада цього року, у Донецьку, БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 27 танків Т-72, дві 122 мм самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С", 32 одиниці БМП та шість бронетранспортерів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, зосереджувати в місті таку кількість важкої бронетехніки, з артилерією на додачу, окупантам знадобилося не інакше, як для забезпечення “вільного волевиявлення громадян ДНР” під час недолугих псевдовиборів, які, за вказівкою Москви, там збираються влаштувати 11 листопада.
Нагадаємо, вчора бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.
Як повідомляв УНН, представники моніторингової місії ОБСЄ фіксують скупчення військової техніки бойовиків у чотирьох окупованих населених пунктах Донбасу.