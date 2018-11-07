Оккупанты перед "выборами" подтянули в Донецк гаубицы и танки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107662 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115311 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153459 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147074 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137714 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128793 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173105 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118125 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Оккупанты перед "выборами" подтянули в Донецк гаубицы и танки

Оккупанты перед "выборами" подтянули в Донецк гаубицы и танки

Киев  •  УНН

 • 9382 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российско-террористические группировки подтянули в оккупированный Донецка несколько десятков танков, БМП и самоходную артиллерию. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операция объединенных сил, передает УНН.

"3 ноября этого года, в Донецке, БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 27 танков Т-72, ​​две 122 мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения "свободного волеизъявления граждан ДНР" во время нелепых псевдовыборов, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября.

Напомним, вчера боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с вооружения, запрещенного минскими договоренностями. За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Как сообщал УНН, представители мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют скопление военной техники боевиков в четырех оккупированных населенных пунктах Донбасса.

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