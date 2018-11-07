Оккупанты перед "выборами" подтянули в Донецк гаубицы и танки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российско-террористические группировки подтянули в оккупированный Донецка несколько десятков танков, БМП и самоходную артиллерию. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операция объединенных сил, передает УНН.
"3 ноября этого года, в Донецке, БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 27 танков Т-72, две 122 мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения "свободного волеизъявления граждан ДНР" во время нелепых псевдовыборов, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября.
Напомним, вчера боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с вооружения, запрещенного минскими договоренностями. За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
Как сообщал УНН, представители мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют скопление военной техники боевиков в четырех оккупированных населенных пунктах Донбасса.