ОБСЄ побачила нарощування озброєння в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Представники моніторингової місії ОБСЄ фіксують скупчення військової техніки бойовиків у чотирьох окупованих населених пунктах Донбасу. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
"Так, 2 листопада цього року БПЛА СММ ОБСЄ поблизу Лозового зафіксував 1 одиницю БМП-1; в районі Калинового - одну БРМ-1К, 3 одиниці БМП-1, ЗУ-23, встановлену на МТ-ЛБ, міномет невстановленого типу та ЗРК 9К31 "Стріла-10"; у районі Борщуватого зафіксовано 6 одиниць МТ-ЛБ, на одному з яких встановлено ЗУ-23, та 4 одиниці БМП-1; у Дебальцевому команда СММ виявила бойову броньовану машину та ЗУ-23 на базі вантажівки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, того ж дня безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ зафіксував нові траншеї загальною довжиною 400 м у районі Доломітного на Донеччині, а також 50-метрову траншею у районі населеного пункту Нижнє Лозове.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.