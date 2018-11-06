ОБСЕ увидела наращивание вооружения в ОРДЛО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107645 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115277 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153416 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147048 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137698 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128786 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173080 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118125 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
ОБСЕ увидела наращивание вооружения в ОРДЛО

ОБСЕ увидела наращивание вооружения в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 11158 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют скопление военной техники боевиков в четырех оккупированных населенных пунктах Донбасса. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.

"Так, 2 ноября этого года БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Лозового зафиксировал 1 единицу БМП-1; в районе Калинового - одна БРМ-1К, 3 единицы БМП-1, ЗУ-23, установленная на МТ-ЛБ, миномет неустановленного типа и ЗРК 9К31 "Стрела-10", в районе Борщуватого зафиксировано 6 единиц МТ-ЛБ, на одном из которых установлена ЗУ-23 и 4 единицы БМП-1; в Дебальцево команда СММ обнаружила боевую бронированную машину и ЗУ-23 на базе грузовика", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, в тот же день беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ зафиксировал новые траншеи общей протяженностью 400 м в районе Доломитного в Донецкой области, а также 50-метровую траншею в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.

Напомним, за минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

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