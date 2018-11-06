ОБСЕ увидела наращивание вооружения в ОРДЛО

"Так, 2 ноября этого года БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Лозового зафиксировал 1 единицу БМП-1; в районе Калинового - одна БРМ-1К, 3 единицы БМП-1, ЗУ-23, установленная на МТ-ЛБ, миномет неустановленного типа и ЗРК 9К31 "Стрела-10", в районе Борщуватого зафиксировано 6 единиц МТ-ЛБ, на одном из которых установлена ЗУ-23 и 4 единицы БМП-1; в Дебальцево команда СММ обнаружила боевую бронированную машину и ЗУ-23 на базе грузовика", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, в тот же день беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ зафиксировал новые траншеи общей протяженностью 400 м в районе Доломитного в Донецкой области, а также 50-метровую траншею в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.

Напомним, за минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.