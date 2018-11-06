ООС: бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. 5 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове. Противник уникає активних зіткнень, разом з тим, намагається підтримувати нестабільність на лінії зіткнення. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Саме біля цього населеного пункту на Маріупольському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність”.
Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
“Сьогодні, 6 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Павлополя. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає. За даними розвідки, протягом минулої доби, два російських окупанти отримали поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.